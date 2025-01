Liguria: allevamento, stanziati 1,86 mln in 5 anni per danni da predazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 gen - E' di oltre 1,86 mln di euro in cinque anni lo stanziamento previsto dalla Regione Liguria per sostenere gli allevatori liguri contro i danni causati dai predatori. Si tratta di fondi provenienti dal nuovo CSR 2023/2027, il Complemento regionale per lo Sviluppo rurale (ex PSR). Il bando prevede un pagamento annuale proporzionato agli ettari di superficie pascolata e agli impegni assunti dagli allevatori. Per superfici superiori ai 50 ettari, il premio e' modulato per tenere conto delle economie di scala. Gli allevatori che aderiranno al bando si impegneranno, per un periodo di cinque anni, ad adottare misure minime di prevenzione, come l'installazione e il mantenimento di recinzioni e la sorveglianza continua del bestiame.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite il portale SIAN, reso disponibile dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), entro e non oltre il 15 maggio 2025. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria saranno consultabili sul sito ufficiale www.agriligurianet.it.

com-ami

(RADIOCOR) 04-01-25 15:42:43 (0305)FOOD 5 NNNN