Lazio: Righini, Fitch alza il rating della nostra Regione da BBB a BBB+

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - 'Accogliamo con grande soddisfazione l'annuncio che Fitch Ratings, ha alzato il rating della Regione Lazio da BBB a BBB+. Si tratta, dopo quello di Moody's, di un altro prestigioso riconoscimento, che conferma la solidita' del percorso intrapreso in questi mesi e il rafforzamento della nostra credibilita' finanziaria. L'analisi di Fitch mette in evidenza la correlazione tra l'andamento del rating della Nazione e quello del Lazio. E' un segnale chiaro: cresce l'Italia, cresce il Lazio'. Lo dichiara l'assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all'Agricoltura e Sovranita' alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini. 'Il giudizio sottolinea inoltre un aspetto particolarmente rilevante delle nostre politiche di gestione finanziaria: la semplificazione e la razionalizzazione del portafoglio del debito regionale, oggi caratterizzato da una forte presenza di controparti istituzionali quali il MEF e la Cassa Depositi e Prestiti.

Questo elemento rafforza ulteriormente il legame di stabilita' tra la nostra Regione e lo Stato, contribuendo a rendere il nostro debito piu' solido, sostenibile e meno esposto alla volatilita' dei mercati', aggiunge l'assessore Righini. 'Il miglioramento del rating non e' soltanto un riconoscimento formale, ma un segnale concreto che certifica la credibilita' delle nostre scelte, aumenta la reputazione della Regione e apre nuove opportunita' per investimenti, crescita e qualita' della spesa pubblica. Continueremo su questa strada, con disciplina e trasparenza, per garantire ai cittadini del Lazio una Regione piu' forte, affidabile e capace di sostenere lo sviluppo economico e sociale dei territori', conclude l'assessore Giancarlo Righini.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-12-25 15:29:12 (0488)PA 5 NNNN