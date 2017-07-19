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            Lazio: Istat, popolazione in calo con 5.709.178 residenti (-0,1%)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - La popolazione residente nel Lazio, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2024, ammonta a 5.709.178 residenti, in calo rispetto al 2023 (-5.567 individui; -0,1%). Sono i dati forniti da Istat. Quasi i tre quarti della popolazione vive nella provincia di Roma. Gli stranieri censiti sono 651.033 (+7.721 rispetto al 2023), l'11,4% della popolazione regionale. Provengono da 189 Paesi, prevalentemente da Romania (29,3%), Bangladesh (7,1%), Filippine (6,3%) e India (5,1%). La diminuzione della popolazione residente rispetto al 2023 e' frutto dei valori negativi del saldo naturale e di quello migratorio interno, cui si contrappongono in modo insufficiente i valori positivi del saldo migratorio con l'estero e dell'aggiustamento statistico.

            com-Dca

            (RADIOCOR) 01-05-26 13:00:06 (0272) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,385 -1,07 17.35.21 1,385 1,405 1,40


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