Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 12 giugno
FINANZA - Milano: "Cerimonia della Campanella" di Officina Stellare, per celebrare le nuove dimensioni del Gruppo. Ore 8,15.
Presso Palazzo Mezzanotte.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: Produzione industriale m/m finale, aprile. Ore 6,30.
- Germania: IPCA a/a finale, maggio. Ore 8,00.
- Germania: IPCA m/m finale, maggio. Ore 8,00.
- Germania: CPI m/m finale, maggio. Ore 8,00.
- Germania: CPI a/a finale, maggio. Ore 8,00.
- Gran Bretagna: Bilancia commerciale (totale - GBP), aprile.
Ore 8,00.
- Gran Bretagna: Bilancia commerciale (non UE - GBP), aprile.
Ore 8,00.
- Gran Bretagna: Produzione industriale m/m, aprile. Ore 8,00.
- Francia: IPCA m/m finale, maggio. Ore 8,45.
- Francia: IPCA a/a finale, maggio. Ore 8,45.
- Francia: CPI m/m Ex Tob, maggio. Ore 8,45.
- Spagna: IPCA a/a finale, maggio. Ore 9,00.
- Italia: Istat - il mercato del lavoro, I Trimestre. Ore 10,00.
- Italia: Istat - conti economici dell'agricoltura, anno 2025.
Ore 11,00.
- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) prelim. giugno.
Ore 16,00.
ECONOMIA - New York (Stati Uniti): si conclude "Smau | Italy Restartsup in New York", l'innovazione italiana si confronta con l'ecosistema nordamericano. Evento realizzato in collaborazione con Ice Agenzia.
- Bruxelles (Belgio): riunione Ecofin.
- Treviso: si conclude la XVII edizione della Treviso Antitrust Conference, appuntamento dedicato ai temi della concorrenza, della regolazione dei mercati e della tutela del consumatore.
Partecipa, tra gli altri, Carlo Nordio, ministro della Giustizia. Presso l'Auditorium dei Musei Civici di Santa Caterina.
- Milano: assemblea generale EPF - European Panel Federation "Tra competitivita' industriale e quadro normativo europeo", organizzata da FederlegnoArredo e Assopannelli di FederlegnoArredo. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria per l'Autonomia strategica europea, Piano Mattei e Competitivita'.
- Mantova: prosegue la XXIV edizione del Seminario Estivo di Fondazione Symbola "Patriottismo dolce. Identita', comunita', soft economy nel tempo delle fratture". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso il Teatro Scientifico Bibiena. L'evento si conclude domani. - Milano: conferenza stampa di presentazione della guida "Itinerari milanesi - Le 30 attivita' che stanno ridisegnando la citta'", promossa da American Express, in collaborazione con Confcommercio Milano. Ore 10,30. Presso Palazzo Bovara.
- Roma: si conclude l'VIII congresso nazionale Uila "Il Lavoro, l'anima che ci tiene insieme". Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste. Presso il salone delle Fontane all'Eur.
- Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung. Ore 12,30. Presso Villa Pamphilj.
- Roma: business roundtable Italia-Corea, organizzata dal Maeci. Ore 18,30. Partecipa, tra gli altri, Giorgio Marsiaj, vicepresidente di Confindustria per l'Aerospazio. Presso il Westin Excelsior Rome, via V. Veneto 125.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula) 11,00 audizioni esperti; Fondazione Gimbe e Salutequita' su intese preliminari autonomia differenziata (Affari costituzionali).
Red-
(RADIOCOR) 09-06-26 19:31:39 (0665) 5 NNNN