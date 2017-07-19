Lazio: inaugurato il nuovo Hub Intermodale di Rieti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - Inaugurato il nuovo Hub Intermodale di Rieti. Si tratta di una infrastruttura strategica per la mobilita' del capoluogo e del territorio regionale, che rende piu' semplice l'interscambio tra bus urbani, extraurbani e ferrovia, con l'obiettivo di rafforzare i collegamenti tra Rieti, Roma e i principali centri del territorio. I lavori, per un costo di circa 1,3 milioni di euro, hanno interessato un'area di 5.500 metri quadrati, riunendo in un unico polo i capolinea Cotral e ASM, creando un punto di interscambio moderno, funzionale e completamente integrato con lo scalo ferroviario.

