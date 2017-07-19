Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Lazio: inaugurato il nuovo Hub Intermodale di Rieti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - Inaugurato il nuovo Hub Intermodale di Rieti. Si tratta di una infrastruttura strategica per la mobilita' del capoluogo e del territorio regionale, che rende piu' semplice l'interscambio tra bus urbani, extraurbani e ferrovia, con l'obiettivo di rafforzare i collegamenti tra Rieti, Roma e i principali centri del territorio. I lavori, per un costo di circa 1,3 milioni di euro, hanno interessato un'area di 5.500 metri quadrati, riunendo in un unico polo i capolinea Cotral e ASM, creando un punto di interscambio moderno, funzionale e completamente integrato con lo scalo ferroviario.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 22-02-26 15:00:15 (0348)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,35 +12,50 17.38.19 1,19 1,35 1,22


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.