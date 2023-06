Lazio: Consiglio, istituite quattro nuove commissioni speciali - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 giu - Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato a maggioranza (33 voti a favore e un'astensione) la proposta di legge regionale n. 26 del 12 maggio 2023, che istituisce quattro nuove commissioni speciali: Expo 2030 e grandi eventi, Giubileo 2025, Piani di zona per l'edilizia economica e popolare e Semplificazione amministrativa. La proposta di legge e' stata presentata dal presidente del Consiglio Aurigemma, da Daniele Sabatini e da tutti gli altri capigruppo: Giorgio Simeoni (FI), Laura Cartaginese (Lega), Mario Luciano Crea (Lista Rocca), Nazzareno Neri (Udc), Mario Ciarla (Pd), Roberta Della Casa (M5s), Marietta Tidei (Azione-Italia viva), Claudio Marotta (Verdi e Sinistra), Alessio D'amato (Insieme per il Lazio), Alessandra Zeppieri (Polo Progressista) e Marta Bonafoni (Pd), in qualita' di presidente del gruppo "Lista civica D'Amato" al momento della presentazione della proposta di legge. Tutte e quattro le commissioni speciali potranno avvalersi di una struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria, con una dotazione di personale di tre unita' (uno dei quali con funzione di responsabile della segreteria), scelte tra dipendenti regionali, di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando (nel limite di una unita') e di collaboratori esterni assunti con contratti a tempo determinato (nel limite di una unita', divisibile in due contratti a tempo parziale).La spesa prevista per le nuove commissioni e' di 260mila euro per l'anno in corso e di 520mila euro per ciascuna annualita' 2024 e 2025.

