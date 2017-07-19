Lazio: Angelilli, istituito tavolo tecnico per reindustrializzare Civitavecchia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb - 'Abbiamo istituito con il Comune di Civitavecchia un tavolo tecnico permanente che si riunira' venerdi' 20 febbraio in Regione.

L'obiettivo e' verificare la disponibilita' delle aree per l'attrazione di nuovi investimenti, attivare pienamente la Zona Logistica Semplificata e valutare i progetti di riconversione industriale'. Lo ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, nominata Commissario straordinario del Governo per la reindustrializzazione dell'area di Civitavecchia, al termine di una giornata di incontri sul territorio con istituzioni e parti sociali. Invitalia affianchera' il tavolo occupandosi della istruttoria e valutazione dei 52 progetti presentati nell'ambito della manifestazione di interesse, con l'obiettivo di valorizzare gli investimenti piu' solidi, innovativi e sostenibili, tenendo conto dell'impatto occupazionale e della coerenza con gli obiettivi di transizione energetica. 'Il ruolo del Commissario di Governo e' quello di accelerare le procedure e coordinare il sistema - ha aggiunto Angelilli - ogni fase del percorso sara' condivisa con le istituzioni, le parti sociali e il mondo produttivo'.

