Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Lazio: Angelilli, istituito tavolo tecnico per reindustrializzare Civitavecchia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb - 'Abbiamo istituito con il Comune di Civitavecchia un tavolo tecnico permanente che si riunira' venerdi' 20 febbraio in Regione.

            L'obiettivo e' verificare la disponibilita' delle aree per l'attrazione di nuovi investimenti, attivare pienamente la Zona Logistica Semplificata e valutare i progetti di riconversione industriale'. Lo ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, nominata Commissario straordinario del Governo per la reindustrializzazione dell'area di Civitavecchia, al termine di una giornata di incontri sul territorio con istituzioni e parti sociali. Invitalia affianchera' il tavolo occupandosi della istruttoria e valutazione dei 52 progetti presentati nell'ambito della manifestazione di interesse, con l'obiettivo di valorizzare gli investimenti piu' solidi, innovativi e sostenibili, tenendo conto dell'impatto occupazionale e della coerenza con gli obiettivi di transizione energetica. 'Il ruolo del Commissario di Governo e' quello di accelerare le procedure e coordinare il sistema - ha aggiunto Angelilli - ogni fase del percorso sara' condivisa con le istituzioni, le parti sociali e il mondo produttivo'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 11-02-26 18:09:44 (0629)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,245 +7,33 17.37.43 1,155 1,245 1,185


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.