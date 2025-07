Lavoro:40 mln da Regione Lombardia e Fond.Cariplo per contrastare fenomeno Neet

Iniziativa sostenuta anche da Intesa Sp con 10 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - Un patto concreto per i giovani tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, che hanno firmato oggi un accordo da 40 milioni di euro, finanziato al 50% da parte di ciascun ente, per contrastare il fenomeno dei Neet (acronimo di 'Not in Education, Employment or Training'). L'iniziativa e' sostenuta con ulteriori 10 milioni da parte di Intesa Sanpaolo, come gia' annunciato dal Ceo Carlo Messina lo scorso febbraio. Per la prima volta in Italia un ente pubblico e uno privato uniscono le forze, le energie e le risorse per intercettare, accompagnare e rilanciare il percorso di vita e di crescita professionale di migliaia di giovani lombardi, ragazzi e ragazze che non studiano, non lavorano e non sono coinvolti in percorsi formativi, oggi a rischio di esclusione sociale e economica. In Italia sono oltre un milione, in Lombardia circa 150.000. Il costo economico dei Neet per l'Italia e' stimato da Eurofound in oltre 24 miliardi di euro all'anno. L'intesa e' stata siglata da Simona Tironi, assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia e Giovanni Azzone, presidente Fondazione Cariplo. L'accordo tra Fondazione Cariplo e Regione Lombardia si inserisce all'interno della piu' ampia sfida ZeroNeet, un programma nato per contrastare in modo strutturale il fenomeno dei giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi formativi. L'iniziativa si fonda su due pilastri essenziali: la costruzione di alleanze pubblico-private, capaci di mettere in campo risorse, competenze e responsabilita' condivise; e inoltre, un'azione multilivello, che agisca sia laddove il problema e' gia' evidente, sia in chiave preventiva e conoscitiva, per anticipare i rischi di esclusione. L'obiettivo e' attivare 20.000 giovani Neet e contribuire al superamento del 9% di incidenza Neet entro il 2030, in linea con le indicazioni dell'Unione Europea. Le realizzazioni partiranno in Lombardia e nelle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola con la prospettiva di essere scalata successivamente a livello nazionale.

