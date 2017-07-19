Lavoro: per Fondo Nuove Competenze altri 125 milioni, ampliata platea
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - Il Fondo Nuove Competenze 3 si arricchisce di 125 milioni e si amplia in modo significativo la platea delle imprese che potra' beneficiare del sostegno per la formazione delle competenze dei lavoratori nel digitale e nelle transizioni ecologiche.
La dotazione della terza edizione del Fondo sale a 1,150 miliardi, con un investimento senza precedenti. Lo comunica il ministero del Lavoro. In questo modo sara' possibile far scorrere la graduatoria esistente e arrivare quasi al completo esaurimento, includendo progetti valutati positivamente, ma non ammissibili per mancanza di risorse.
L'ulteriore stanziamento e' stato disposto a valere sulle risorse attribuite al Programma GOL dal Pnrr, come risposta concreta alle esigenze espresse dalle aziende e al forte dinamismo della domanda di formazione da parte del sistema produttivo.
