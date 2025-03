Lavoro: per 60% italiani welfare serve a felicita' in azienda (studio)

Ricerca Associazione Ricerca Felicita' e Up Day (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Per il 60% dei lavoratori il welfare aziendale e' utile alla felicita' sul posto lavoro. Il 45% invece lo vede come un elemento di benessere, ma non un plus per cambiare azienda. E' quanto emerge dalla nuova indagine dell'Osservatorio BenEssere Felicita', realizzata dall'Associazione Ricerca Felicita' con la partnership tecnica di Up Day. In un'Italia meno felice rispetto al 2024 (con una media di 3.09 punti su 5, contro il 3.24 dell'anno scorso), le donne sono piu' soddisfatte del loro lavoro (con un punteggio medio 3.28 su 5 contro il 3.23 dell'altro sesso). A livello di eta', la Generazione Z e' capofila con un valore medio di 3.34, seguita da Baby Boomers (3.31), Millennials (3.27) e Generazione X (3.21). La ricerca quest'anno ha evidenziato una frenata nel fenomeno della Great Resignation: il 59.9% degli intervistati infatti non vorrebbe cambiare lavoro (nel 2024 era il 55%). Nel dettaglio, "rimane costante il 24% di chi vorrebbe cambiare azienda o posto di lavoro, ma scende la percentuale di chi vorrebbe cambiare mestiere al 17% (l'anno scorso era il 21%) - afferma Elisabetta Dallavalle, Presidente dell'Associazione Ricerca Felicita' - Anche quest'anno, lavorare in un ambiente/azienda con un marchio noto risulta essere l'ultima scelta per i lavoratori e le lavoratrici italiane".

