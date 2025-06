Lavoro: Openjobmetis, 2500 posizioni aperte per l'estate, addetti vendite in primis

Seconda e terza posizione per camerieri e i cuochi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - Nel periodo estivo sono oltre 2.500 le posizioni aperte in tutta la Penisola, distribuite in numerosi settori chiave (dalla GDO al retail, al commercio, turismo, ristorazione, agricoltura, logistica e trasporti) con richieste in tutta Italia. Lo segnala Openjobmetis, agenzia per il lavoro con 160 filiali sul territorio nazionale, che ha stilato una classifica dei mestieri piu' richiesti.

Al primo posto ci sono gli addetti alle vendite: oltre 500 le posizioni aperte con forte concentrazione in Veneto, Lombardia, Campania, Puglia, Calabria, Liguria, Lazio e Sicilia; particolarmente rilevanti le richieste nei grandi centri commerciali del Sud, come quelli di Marcianise, Salerno e provincia di Cosenza; a livello territoriale, spiccano 50 posizioni aperte tra Verona, Mantova e il Trentino, 30 nel Veneto orientale, altre 30 tra Roma e Latina, 20 a Genova e 15 nelle aree di Ragusa e Siracusa.

Seconda e terza posizione per camerieri e i cuochi, complessivamente con oltre 200 richieste in Trentino-Alto Adige per strutture alberghiere, ristoranti e bar; le offerte non mancano anche in altre destinazioni ad alta vocazione turistica, tra cui Ostuni, Lecce, Catania, Siracusa, Palermo, Roma, La Spezia, Jesolo, Lignano, Trieste e la costa toscana della Versilia.

