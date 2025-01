Lavoro: Calderone, Assegno inclusione e Sfl funzionano, dati entro gennaio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 gen - L'Assegno di inclusione (Adi) e il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) "stanno dimostrando la loro efficacia, consentendo di creare e sviluppare un set di competenze funzionali a garantire la professionalita' dei beneficiari". Lo ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone, durante il question time alla Camera. Sulla pubblicazione dei dati sullo stato di attuazione ha chiarito che "non si tratta di ritardo, poiche' i dati in questione emergono dal primo report dell'osservatorio Inps dedicato a queste nuove prestazioni.

Essendo l'Adi in vigore dal primo gennaio 2024, e pertanto in fase di prima attuazione, e' assolutamente coerente con la necessita' di implementare la misura e di costruire dashboard di monitoraggio avanzate", che viene svolto in "maniera sistematica e continuativa". I dati aggiornati "entro la fine di gennaio saranno pubblicati per il secondo semestre 2024 e il riepilogo annuale", ha aggiunto.

bab

(RADIOCOR) 08-01-25 16:28:27 (0456)PA 5 NNNN