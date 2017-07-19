Italia-Cina: Li chiede a Meloni ambiente non discriminatorio per aziende cinesi
Lo scrive Xinhua, 'Maggiore accesso a imprese italiane' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Johannesburg, 23 nov - "La Cina si aspetta che l'Italia garantisca un ambiente commerciale equo, trasparente e non discriminatorio alle imprese cinesi che investono in Italia". Lo scrive l'agenzia di stampa cinese Xinhua, a proposito del bilaterale che si e' tenuto ieri a margine del G20 tra il premier cinese Li Qiang e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
"Il premier cinese Li Qiang - si legge nel lancio dell'agenzia ufficiale di Pechino - ha promesso alle aziende italiane un maggiore accesso al mercato cinese attraverso fiere ed altre piattaforme. La Cina incoraggia un maggior numero di aziende italiane ad entrare nel mercato cinese attraverso piattaforme quali la China International Import Expo, la China International Fair for Trade in Services, la China International Consumer Products Expo e la China International Supply Chain Expo".
