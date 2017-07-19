Ita Airways: a.d. Eberhart, in 5 anni 1 aereo all'anno in piu' sul lungo raggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vicenza, 4 ott - "Ita Airways ha un programma di crescita che per i prossimi 5 anni prevede l'introduzione di un aeromobile in piu' ogni anno sul lungo raggio crescendo su Fiumicino piu' del nostro mercato di riferimento".

A dirlo Joerg Eberhart ad di Ita Airways durante il suo intervento all'assemblea di Confindustria Verona e di Confindustria Vicenza in corso a Gambellara (Vicenza).

"Il taglio di 3.000 posti di lavoro previsto dal gruppo Lufthansa non incidera' quindi su Ita Ariways- ha aggiunto Eberhart. - Il programma e' invece piu' che altro mirato alle strutture amministrative del gruppo e ad altre societa'. Ad ogni modo Lufthansa prevede nei prossimi 15 mesi, quindi entro gennaio 2027, di raggiungere il 97% di Ita Airways".

