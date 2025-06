Istat: nel I trim crescita congiunturale export in tutte Regioni, +9,8% Sud e Isole

Su base annua crescono Centro e Nord-est (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - Nel primo trimestre 2025, l'export registra una dinamica congiunturale positiva per tutte le ripartizioni territoriali, seppure con intensita' diverse. L'Istat stima una crescita congiunturale del +9,8% per il Sud e Isole, +5,4% per il Centro, +2,8% per il Nord-est e +1,4% per il Nord-ovest. Nello stesso periodo, la crescita tendenziale dell'export nazionale in valore (+3,2%) e' sintesi di dinamiche territoriali differenziate: le vendite all'estero aumentano per il Centro (+7,9%) e il Nord-est (+1,6%), sono pressoche' stazionarie per il Nord-ovest (-0,2%), mentre flettono per le Isole (-9,7%) e il Sud (-2,2%). L'Istat segnala che le regioni italiane che registrano gli incrementi tendenziali piu' marcati dell'export in valore sono: Friuli-Venezia Giulia (+26,1%), Lazio (+16,9%), Valle d'Aosta (+11,8%) e Toscana (+8,2%).

All'opposto, le flessioni tendenziali piu' ampie delle esportazioni riguardano Sardegna (-16,8%), Marche (-11,6%), Basilicata (-10,4%), Molise (-9,2%) e Puglia (-8,4%).

