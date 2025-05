Istat: da dazi rischio ulteriori shock imprese vulnerabili, 9,2% piu' esposto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - Tra le imprese esportatrici, quelle piu' vulnerabili alla domanda estera si caratterizzano anche per maggiori problemi di redditivita', quindi per una piu' elevata precarieta' nel grado di solidita' economico-finanziaria. Rispetto a possibili shock come i dazi, la combinazione di una vulnerabilita' all'export e di una fragilita' nelle condizioni di redditivita' potrebbe rappresentare un ulteriore fattore specifico di criticita'.

Lo rileva Istat in un focus specifico sulla vulnerabilita' alla domanda estera e la solidita' economico-finanziaria delle imprese esportatrici italiane. L'Istat segnala che le imprese vulnerabili all'export sono in Italia poco piu' di 23 mila, di cui quasi 3.300 alla domanda Usa (dati 2022); di queste, valutando liquidita', redditivita' e struttura patrimoniale, e' considerato a rischio il 10,8% e fortemente a rischio il 9,2%, per un totale di un'impresa vulnerabile su cinque, cioe' 4.600.

