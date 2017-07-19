Intred: connette con fibra ottica altre 70 scuole in provincia Bergamo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Con il Bando 1, Intred ha gia' completato il collegamento del 100% delle scuole previste nella Provincia di Bergamo. Complessivamente, considerando entrambi i Bandi, risultano oggi connesse oltre 71 scuole nel capoluogo provinciale, 21 a Treviglio e 15 a Dalmine. 'Siamo orgogliosi di proseguire l'attivazione della connessione in fibra ottica nelle scuole lombarde, contribuendo a offrire un'istruzione moderna e di qualita', che possa contare su strumenti educativi avanzati e al passo coi tempi - ha commentato Egon Zanagnolo, Direttore Generale di Intred - Con queste nuove attivazioni, abbiamo portato la banda ultra-larga a oltre 580 scuole della provincia di Bergamo, perseguendo con determinazione gli obiettivi previsti dal Bando. L'estensione della nostra rete, partita da Brescia, ha velocemente raggiunto il territorio bergamasco - ha proseguito - dove abbiamo investito risorse considerevoli per contribuire allo sviluppo digitale di imprese e cittadini. Bergamo e la sua provincia rappresentano uno dei poli industriali ed economici piu' importanti del Paese". Per questo, ha concluso, occorre "creare un'infrastruttura avanzata in fibra ottica consente di accelerare la transizione digitale, che non lasci indietro cittadini e imprese'.

