Inps: contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di inclusione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 ago - L'Inps riconoscera' un contributo straordinario aggiuntivo all'Assegno di inclusione, destinato ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico, dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi. L'obiettivo e' quello di rafforzare le misure di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale. Lo comunica l'Inps in una nota, specificando che ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell'Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all'importo della prima mensilita' di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro. Il contributo straordinario aggiuntivo e' erogato con la prima mensilita' di rinnovo dell'Assegno di inclusione, e comunque entro il mese di dicembre.

