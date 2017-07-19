Inps: Calderone, positivi dati su tiraggio Cig, politiche governo giusta direzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - "I dati Inps sulla cassa integrazione a dicembre, che vedono un calo del 10% delle ore autorizzate rispetto al mese precedente, sono incoraggianti. Ancora piu' importante e' il dato del 25% del 'tiraggio', ossia il rapporto tra ore effettivamente utilizzate e ore autorizzate di Cig, perche' e' poi l'unico che conta. Le politiche del governo Meloni continuano dunque a sortire effetti positivi per le lavoratrici e i lavoratori e anche i dati Istat sulle retribuzioni contrattuali - in aumento del 3,1% nel 2025 - confermano che la nostra strategia va nella giusta direzione. Ovviamente c'e' ancora tanto da fare, ma il trend di crescita del mondo del lavoro in Italia non si ferma e questa e' una buona notizia per il paese". Cosi', in una nota, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone.

