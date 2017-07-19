Innovazione: Iacovone (Bip), 88% imprese globali punta a modifica catena valore in 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 24 ott - "L'88% delle imprese a livello globale prevede di riorganizzare le catene del valore entro l'anno, non solo per ragioni economiche ma per incorporare centri di resilienza e sicurezza". A dirlo Donato Iacovone, presidente Bip, societa' di consulenza globale promotrice della prima edizione di InSummit, la due giorni di convegno in corso attualmente presso la sala congressi del JW Marriott all'Isola delle Rose a Venezia e dedicata alle grandi trasformazioni che stanno ridefinendo l'economia globale, la tecnologia e il ruolo dell'essere umano nell'era dell'intelligenza artificiale.

"Siamo in una fase che richiede uno sguardo nuovo - ha aggiunto Iacovone. - La complessita' geopolitica, l'innovazione e l'evoluzione delle competenze spingono le imprese a cambiare. Oggi piu' che mai la visione strategica e' cio' che consente di dare coerenza alle scelte, anche in un contesto instabile. E' una sfida, ma anche un'occasione straordinaria per ripensare il ruolo delle imprese in un'economia frammentata. In questo scenario crediamo in un cambiamento fondato su progetti concreti e una visione condivisa: questo evento nasce proprio per creare uno spazio di confronto e costruire insieme pensiero e strategia per governare il cambiamento senza perdere la nostra identita'".

