Innovazione: Butti, serve politica industriale italiana dell'Ai

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - 'Vogliamo una politica industriale italiana dell'intelligenza artificiale', perche' 'dobbiamo garantire la sostenibilita' dell'assistenza sanitaria e di quello che avverra' a breve', tenendo conto che 'nelle democrazie occidentali siamo colti dalla produttivita' che non riusciamo piu' a mantenere e la produttivita' non aumenta se non c'e' innovazione'. Lo ha spiegato Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, durante l'intervento alla seconda edizione della Cernobbio School di Motore Sanita', a Villa Erba di Cernobbio. E' 'un lavoro dell'Ocse - ha detto Butti - a spiegarci, con termini matematici, che l'applicazione sistematica dell'Intelligenza artificiale e' in grado di far crescere il Prodotto interno lordo dei Paesi'. Ed 'e' estremamente importante affrontare l'aspetto della sostenibilita' finanziaria del sistema sanitario e di quello che verra' nei prossimi tempi'. Il dato e' centrale per garantire una innovazione sostenibile: 'Stiamo lavorando all'idea di istituire un'Agenzia del dato - ha continuato Butti - e all'interno del disegno di legge in discussione in Senato sull'intelligenza artificiale, abbiamo inserito un articolo dove riteniamo di definire il dato di interesse nazionale, stiamo arrivando quasi a costituzionalizzare il dato'.

