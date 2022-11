Infrastutture: Ferraris (Fs), occorre pensare a vita intere opere, non a lotti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 nov - "Dobbiamo essere piu' veloci e sviluppare alcune competenze forti su progettazione e monitoraggio delle opere. Poi serve la certezza dei tempi perche' ricorsi amministrativi e blocco delle opere rallentano e non ci fanno rispettare i tempi". Lo ha detto l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, aggiungendo che a fianco dei costi e della prevedibilita' dei costi, "dobbiamo cominciare a parlare della vita intera delle infrastrutture". "Approvare lotti e pezzi singoli non ci aiuta - ha detto -. Ci capita di dover riprendere contratti di 10 anni fa e adattarli alla situazione di oggi anche in termini di prezzi. Bisogna pensare alla vita intera delle opere in modo da dare certezze alle imprese e alle loro filiere in modo che si possano programmare gli investimenti necessari".

