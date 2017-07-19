Infrastrutture: Mit, al via la progettazione della Pesaro-Urbino

Siglata la convenzione tra Anas e Regione Marche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 set - A seguito dell'approvazione da parte del ministero delle Infrastrutture, e' stata sottoscritta la convenzione tra Anas e la Regione Marche per la progettazione del collegamento stradale Pesaro-Urbino. 'Si tratta di un'infrastruttura di fondamentale importanza per il territorio - sottolineano dal Mit -, che attualmente e' servito da molteplici collegamenti stradali con differente capacita', come la SS 16, la SS423 e la SP 423'. Il progetto mira a evitare l'attraversamento dei centri urbani, collegando direttamente i due capoluoghi di provincia. Con questo atto, Anas si impegna a sviluppare la progettazione preliminare dell'itinerario, dando priorita' all'adeguamento del tratto compreso tra Morciola e Urbino.

Successivamente, la societa' trasmettera' la documentazione al Mit per la pianificazione delle fasi successive, che saranno definite con i prossimi aggiornamenti del contratto di programma.

Com - Mas

(RADIOCOR) 03-09-25 12:25:04 (0309)INF 5 NNNN