Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Infrastrutture: Mit, al via la progettazione della Pesaro-Urbino

            Siglata la convenzione tra Anas e Regione Marche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 set - A seguito dell'approvazione da parte del ministero delle Infrastrutture, e' stata sottoscritta la convenzione tra Anas e la Regione Marche per la progettazione del collegamento stradale Pesaro-Urbino. 'Si tratta di un'infrastruttura di fondamentale importanza per il territorio - sottolineano dal Mit -, che attualmente e' servito da molteplici collegamenti stradali con differente capacita', come la SS 16, la SS423 e la SP 423'. Il progetto mira a evitare l'attraversamento dei centri urbani, collegando direttamente i due capoluoghi di provincia. Con questo atto, Anas si impegna a sviluppare la progettazione preliminare dell'itinerario, dando priorita' all'adeguamento del tratto compreso tra Morciola e Urbino.

            Successivamente, la societa' trasmettera' la documentazione al Mit per la pianificazione delle fasi successive, che saranno definite con i prossimi aggiornamenti del contratto di programma.

            Com - Mas

            (RADIOCOR) 03-09-25 12:25:04 (0309)INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.