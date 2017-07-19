Infrastrutture: Liguria, dal 13 ottobre istanze di finanziamento 2025 -2

Finanziabili opere e progetti (Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,04 ott- Le richieste potranno riguardare: nuovi tracciati stradali o nuove piste ciclabili/ciclovie; interventi sulla viabilita' esistente a completamento di lavori attivati con procedura di somma urgenza a seguito di eventi calamitosi; interventi di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione di ponti, viadotti e gallerie, finalizzati all'adeguamento normativo dei manufatti stessi con contestuale incremento del livello di sicurezza delle opere; interventi di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione di manufatti stradali minori (muri di sostegno, piattaforma stradale, marciapiedi, impianti di illuminazione, ecc.); interventi migliorativi per la sicurezza stradale degli utenti (veicoli, pedoni, ciclisti); interventi di manutenzione straordinaria/adeguamento di piste ciclabili/ciclovie; realizzazione di parcheggi a raso; interventi urgenti; interventi e progettazioni di iniziativa regionale, in collaborazione con i comuni e/o province e/o Citta' Metropolitana; progettazione di interventi ammissibili a finanziamento.

com-fro

(RADIOCOR) 04-10-25 10:03:11 (0171)PA,INF 5 NNNN