            Notizie Radiocor

            Informazione: Barachini, urge resposabilita' delle piattaforme contro Far West

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - 'Le aziende hanno bisogno di reputazione e di una informazione seria e competente. Deep fake, fake news e diffamazione posso danneggiare in maniera pesante il posizionamento sul mercato.

            Serve, quindi, la responsabilita' editoriale delle piattaforme e norme che blocchino rapidamente i contenuti illeciti, altrimenti si alimenta il far West'. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini.

            Com-Sim

            (RADIOCOR) 29-01-26 17:04:02 (0660)GOV 5 NNNN

              


            Tag


