Industria: Meloni, calo produzione e' un problema che coinvolge Italia ed Europa

Da aprile '25 segnali ripresa anche se non sufficienti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - "Il tema del calo della produzione industriale e' un problema che coinvolge l'Italia e l'Europa intera". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando nell'Aula del Senato sul Consiglio europeo. "Il calo dell'indice - ha rilevato ancora Meloni - si e' interrotto ad aprile 2025, ci sono segnali che chiaramente per noi non sono sufficienti ma di ripresa".

"Non so se quando si sostiene che il calo della produzione e' colpa di Giorgia Meloni si sostiene che il calo della produzione industriale in Europa e' colpa di Giorgia Meloni o se si stia sostenendo che il sistema industriale italiano debba scollegarsi dal sistema industriale europeo" ha aggiunto la premier ricordando la situazione della Germania che viene da due anni di recessione: "L'export italiano verso la Germania negli ultimi due anni e' diminuito di 10 miliardi, questo incide o non incide sulla produzione industriale? Ma non si puo' dire che e' colpa di questo Governo".

