India: S&P alza rating sovrano a 'BBB' con outlook stabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 ago - Standard & Poor's ha alzato il rating sovrano a lungo termine dell'India citando "l'impegno di Nuova Delhi per il consolidamento fiscale" e la sua "crescita economica dinamica". L'agenzia ha dichiarato in un comunicato di aver alzato il rating indiano da 'BBB-' a 'BBB', aggiungendo che l'impatto dei dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull'India dovrebbe essere "gestibile". S&P ha osservato che le prospettive a lungo termine per il rating sono "stabili. L'aggiornamento del rating dell'India riflette la sua dinamica crescita economica, in un contesto di miglioramento della politica monetaria", si legge nel comunicato.

