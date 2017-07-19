Imprese: Unioncamere, un'azienda su due stima calo 5-10% fatturato entro un anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - Sul fronte dei costi dell'energia serve far crescere le fonti di approvvigionamento alternative al fossile, avverte Unioncamere in una nota. Per quanto riguarda produttivita' e investimenti, solo il 19% delle piccole imprese ha messo in programma di investire in Ricerca&Sviluppo nel 2025-27 contro il 51% delle medio-grandi. Il recente accordo con il Cnr prevede il potenziamento della rete territoriale camerale per avvicinare le imprese alla ricerca. Le Camere di commercio sono inoltre un valido nodo di raccordo tra soggetti della finanza alternativa (Fondi di private equity e venture capital, ecc.) e piccole imprese e per questo si sono candidate a realizzare una rete di Centri della finanza, evidenzia Unioncamere. Sul tema dello skill mismatch, il sistema Excelsior, di Unioncamere e Ministero del Lavoro, mostra che ad aprile le imprese hanno programmato circa 500mila entrate mensili di cui pero' il 44,6% fara' fatica ad essere coperto, spiega la nota. Per questo Unioncamere ha avviato una collaborazione con la Fondazione Imprese e Competenze per il made in Italy, che vede il Mimit tra i fondatori, per promuovere l'orientamento e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un'altra sfida e' quella della deburocratizzazione: il Wallet digitale per le imprese consentira' l'interazione fluida e legalmente certa tra le imprese con le istituzioni e il mercato. Sulla transizione ambientale, tra il 2021 ed il 2024 l'Italia registra un incremento del 25% dei brevetti green. Per molte piccole imprese il percorso va accompagnato con un adeguato supporto formativo, informativo e finanziario. La nota infine ricorda che il sistema camerale lavora per aiutare le pmi a modificare le aree di presenza sui mercati esteri grazie a piattaforme che connettono le Camere italiane con le 86 Camere Italiane all'estero, presenti in 63 Paesi. Per questo, Unioncamere ha firmato l'accordo operativo con l'Unita' di Missione del Mimit per attrarre operatori stranieri.

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(RADIOCOR) 29-04-26 12:01:15 (0359) 5 NNNN