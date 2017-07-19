Lombardia: al via domande contributi per realizzare grandi eventi sportivi

Picchi: 'Abbassata soglia per premiare realta' virtuose' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 giu - Da oggi e fino alle ore 12.00 del 25 giugno 2026 e' possibile presentare domanda per accedere ai contributi regionali destinati alla realizzazione di grandi eventi sportivi in Lombardia. Il bando, con una dotazione complessiva di 900.000 euro, sostiene le manifestazioni in programma tra il primo ottobre 2026 e il 30 settembre 2027. In questa prima finestra e' possibile richiedere il contributo (importo massimo erogabile 50.000 a fondo perduto) per gli eventi che si svolgeranno nel periodo compreso tra il primo ottobre 2026 e il 31 marzo 2027, per i quali e' stata stanziata una quota di 400.000 euro. 'Con questo bando sosteniamo le grandi manifestazioni sportive, capaci di valorizzare le discipline e di generare ricadute positive sui territori. Percio' abbiamo scelto di abbassare la soglia di accesso, che passa da 200.000 a 150.000 euro, cosi' da premiare le realta' piu' virtuose sotto il profilo economico e con un forte impatto mediatico', ha dichiarato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani.

'I grandi eventi sportivi rappresentano un'occasione strategica per diffondere in tutta la Lombardia la pratica sportiva e i valori che lo sport esprime. Senza dimenticare la visibilita' e l'indotto che producono a beneficio delle nostre comunita'', ha aggiunto.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 04-06-26 18:50:50 (0576) 5 NNNN