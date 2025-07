Imprese: Nocivelli, senza Industria 4.0 e Transizione 5.0 a rischio trasformazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - 'L'Italia e' tra i primi al mondo per robot industriali, avanti su cloud e gestionali, ma ancora indietro su Ai e cybersecurity. Gli investimenti in tecnologie 4.0 hanno migliorato produttivita' e fatturato ora pero' le risorse destinate al 4.0 sono esaurite. Il Piano Transizione 5.0, grazie alle semplificazioni introdotte, e' uno strumento utile ma limitato nel tempo: serve sicuramente una proroga oltre il 2025'. Lo ha dichiarato Marco Nocivelli, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy, in occasione dell'evento di presentazione del nuovo accordo Intesa Sanpaolo-Confindustria 'Investimenti, Innovazione, Credito. Le tecnologie digitali avanzate, i nuovi acceleratori di crescita delle imprese'. 'In alternativa e' necessario finanziare con risorse nazionali una misura di supporto agli investimenti. Occorre poi rafforzare il credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Le imprese hanno bisogno di certezze per pianificare. Senza continuita', il rischio e' frenare la loro trasformazione digitale. Le Pmi, cuore delle nostre filiere, devono essere messe in condizione di innovare: da loro dipende la competitivita' dell'intero sistema produttivo', ha aggiunto.

