Imprese: Merco, Ferrari, Ferrero e Barilla sul podio per migliore reputazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - Nella terza edizione, i nuovi ingressi nella Top 100 sono rappresentati da Amazon (19esimo posto), Fineco Bank (23esimo), Brembo (42), Leroy Merlin (44), Bper (62), Ebay (67), Mediobanca (68), De Longhi (73), Sorgenia (75), Dhl (77), Banco Bpm (78), Zalando (80), Hera (85), Trenitalia (89), Cirio (90), Engie (94), Acciaierie d'Italia (98), Diasorin (99) e Iper Montebello (100).

'Siamo davvero orgogliosi di essere, oggi, tra i protagonisti di questo premio per la best reputation dei marchi. Questo riconoscimento e' il frutto dell'impegno quotidiano di tutti i collaboratori di Lego Italia, che lavorano con passione per offrire esperienze di gioco che ispirano la creativita' dei bambini di tutto il mondo. Siamo onorati di essere riconosciuti come un marchio di fiducia e responsabilita', valori che guidano ogni nostra azione.

Questo premio ci sprona a continuare a costruire un futuro migliore, mattoncino dopo mattoncino', lo ha dichiarato Marco Capone, General Manager Lego Italia. 'Wind Tre e' orgogliosa di questo primato nel settore telco, a conferma dell'impegno continuo per la qualita', l'affidabilita' e la cura nei confronti dei suoi clienti e stakeholders', ha commentato Elvira Petaroscia, Customer Engagement & Value Management Director di Wind Tre. 'Siamo orgogliosi di entrare per la prima volta nella classifica di Merco e di farlo conquistando il primo posto per la categoria Industria in Italia. Brembo e' un gruppo globale con solide radici italiane, riconosciuto per le sue soluzioni d'eccellenza che equipaggiano i veicoli piu' prestigiosi e performanti al mondo, su strada e in pista. Questo riconoscimento riflette il valore della nostra reputazione, costruita in oltre 60 anni attraverso passione e continua innovazione', ha dichiarato Luca Di Leo, Chief Communications Officer di Brembo. 'Essere riconosciuti da Merco come l'azienda con la migliore reputazione nel settore farmaceutico in Italia e' per noi motivo di grande orgoglio, e premia un impegno che portiamo avanti da quasi cinquant'anni. Aboca propone un altro modo di fare impresa necessario e possibile, secondo un approccio One Health che mette in relazione la salute dell'uomo, dell'ambiente e delle comunita'. Ricevere questo premio ci conferma che questa visione e' condivisa e riconosciuta. E' un incoraggiamento a proseguire con ancora piu' determinazione il nostro impegno per il bene comune', ha dichiarato Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca.

