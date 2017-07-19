Imprese: focus Deloitte su 45mila eccellenze del Paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 gen - Piu' di 45mila aziende italiane con ricavi sopra i 5 milioni di euro e almeno cinque dipendenti che, nonostante un contesto macroeconomico complesso, tra il 2018 e il 2024 hanno dimostrato una spiccata capacita' di generare valore, adattandosi con flessibilita' alle trasformazioni dei mercati. Sono queste le protagoniste dello studio 'WHY Italia', il report di Deloitte Private sulle eccellenze imprenditoriali del Paese, in corso di presentazione alla Camera dei Deputati.

Secondo lo studio, il fatturato complessivo delle aziende analizzate ha registrato una crescita di circa il 41%, passando da 2.012 miliardi di euro nel 2018 a 2.800 miliardi di euro nel 2024. La redditivita' e' migliorata in modo ancora piu' marcato, con l'utile netto aggregato che e' aumentato nominalmente di circa l'83%, passando da 89,6 miliardi di euro nel 2018 a 164,1 miliardi nel 2024.

sma

(RADIOCOR) 27-01-26 10:30:33 (0238) 5 NNNN