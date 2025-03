Imprese: Confindustria Dm lancia 'Insieme per un Paese in salute' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - Si tratta - sottolineano ancora da Confindustria Dm - di un tessuto produttivo dove le piccole imprese convivono con i grandi gruppi, ma e' molto vivo anche il mondo delle startup e piccole e medie imprese innovative. Con oltre 1,5 milioni di tecnologie mediche come pacemaker, Tac, Rmn, test di laboratorio, soluzioni oftalmiche, sciroppi, integratori, filler, ecografi, ma anche innovazioni come la stampa 3D, le nanotecnologie, la medicina personalizzata basata su biomarcatori e genomica, la telemedicina, la robotica, le terapie digitali e l'intelligenza artificiale. L'iniziativa 'Insieme per un Paese in salute' pone l'accento sulle eccellenze territoriali, sul legame con i distretti produttivi e sulla collaborazione con le associazioni del sistema Confindustria, evidenziando l'impatto significativo del settore sia a livello regionale che nazionale. Il progetto si articola infatti in un roadshow che durante il 2025 tocchera' Emilia-Romagna, Puglia, Lombardia e Toscana per poi concludersi con un evento nazionale a Roma. Nella tappa internazionale presso il Parlamento europeo a Bruxelles, al centro sara' il tema della competitivita' delle imprese. 'Dalla visione condivisa di pochi imprenditori che fondarono Assobiomedica - ha proseguito Nicola Barni - siamo cresciuti fino a diventare la principale e piu' autorevole associazione di categoria del settore. Il nostro obiettivo e' sensibilizzare i cittadini sull'importanza di questa filiera, valorizzando al contempo il ruolo fondamentale di medici e pazienti. Con questo viaggio attraverso l'Italia vogliamo raccontare l'evoluzione tecnologica dei dispositivi medici, il loro impatto economico e territoriale, e il valore sociale che esprimono attraverso le storie di chi ne beneficia ogni giorno'.

