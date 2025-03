Imprese: Andolina (Philip Morris), rilancio passa per investimenti strategici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Saturnia (Gr), 01 mar - 'Il rilancio della produttivita europea passa dagli investimenti strategici in innovazione, ricerca e sviluppo, e dalla valorizzazione e protezione delle proprie filiere-chiave'. Lo ha dichiarato Massimo Andolina, presidente Regione Europea, Philip Morris International, intervenendo al Forum in Masseria di Bruno Vespa e Comin & Partners organizzato alle Terme di Saturnia. 'Il modo in cui saranno concepite le politiche dell'Ue incidera in modo significativo sulla competitivita del nostro sistema industriale e agricolo, stimolando o meno l'attrazione di investimenti. La sovra-regolazione e norme ispirate solo dal principio di precauzione rischiano di minacciare l'innovazione e la crescita', ha aggiunto Andolina, ricordando che 'negli ultimi anni Philip Morris e stata protagonista di importanti investimenti in Europa per sviluppare prodotti senza combustione che nella nostra visione dovranno completamente sostituire le sigarette', e sottolineando che 'alla base di questi prodotti ci sono investimenti in ricerca e tecnologia pari a 12 miliardi di euro. L'Italia rappresenta il cuore pulsante della trasformazione globale di Pmi verso un futuro senza fumo: qui, grazie a importanti investimenti in agricoltura, industria 4.0 e servizi avanzati al consumatore, abbiamo costruito negli anni una filiera integrata che occupa oltre 40mila persone e 8mila imprese, generando un export di circa 1,9 miliardi di euro annui'.

Fla-

(RADIOCOR) 01-03-25 13:59:49 (0311) 5 NNNN