Imprenditori: morto Stefano Dolcetta, per Zaia un uomo di grande visione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 ago - 'Con profonda tristezza ho appreso la notizia della scomparsa di Stefano Dolcetta, figura di spicco dell'imprenditoria vicentina, veneta e italiana. Uomo di grande visione e determinazione, che ha saputo coniugare capacita' manageriali e apertura internazionale con un forte legame con la sua terra e la sua comunita''.Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il cordoglio per la scomparsa di Stefano Dolcetta , ex vicepresidente nazionale di Confindustria, che aveva guidato a lungo la Fiamm Energy Technology, l'azienda delle batterie e degli avvisatori acustici di Montecchio Maggiore. 'Il suo impegno alla guida della Fiamm, cosi' come la sua attivita' in Confindustria, hanno lasciato un segno indelebile nella storia economica e industriale del Veneto. Stefano Dolcetta e' stato un esempio di come si possa fare impresa con passione, serieta' e rispetto per le persone - conclude il Governatore -. Alla famiglia, ai collaboratori e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui, esprimo a nome mio e dei veneti le piu' sincere condoglianze e la vicinanza in questo momento di dolore'. Classe 1949, Dolcetta e' stato amministratore delegato di Fiamm, azienda di famiglia fondata nel 1942 a Montecchio Maggiore, Vicenza, nel settore della produzione di batterie e avvisatori acustici.

Dopo un'esperienza all'estero in Brasile e in Messico, a fine anni Settanta, rientrato in Italia, aveva guidato il processo di internazionalizzazione in Francia, Germania, Spagna e Usa, dove aveva aperto uno stabilimento e stipulato contratti di fornitura con Ford e General Motors. Nel 1966 anche Ferrari aveva scelto batterie Fiamm per il modello 'Dino'.

