Il Sole 24 Ore: da sabato 27 aprile con il nuovo volume di Donato Masciandaro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Nello scenario finanziario europeo la Banca Centrale Europea si trova ad affrontare una complessa equazione: bilanciare l'inevitabile rischio di inflazione con la prospettiva di una possibile recessione economica cercando di adattarsi alla crescente pressione per una transizione verde. Questo labirinto di sfide e' al centro del libro 'L'EURO, I TASSI E LA BCE. La voliera di Francoforte tra falchi, colombe, pavoni e corvi' dell' acclamato economista Donato Masciandaro in edicola per un mese da sabato 27 aprile. Il testo offre un'analisi approfondita delle scelte strategiche della BCE, partendo dalla scelta strategica fatta nel 2022: passare dagli annunzi monetari all'ambiguita'. Questa mossa, come Masciandaro illustra, ha creato un terreno fertile per una serie di rischi imprevisti. Il primo di questi rischi e' la possibilita' di aumentare i costi reali di una politica disinflazionistica, che potrebbe a sua volta aumentare le probabilita' di una recessione. Il secondo rischio e' quello di aumentare la pressione politica sulla BCE stessa, mettendo in discussione il suo assetto istituzionale indipendente.

L'ambiguita', come sottolinea Masciandaro, puo' amplificare le tensioni all'interno del consiglio direttivo della BCE, tra coloro che favoriscono politiche piu' o meno restrittive (conosciuti come falchi e colombe), ma puo' anche aprire la porta a comportamenti opportunistici (i pavoni) o addirittura sleali (i corvi) da parte di singoli banchieri centrali.

Donato Masciandaro, noto professore di Economia Politica all'Universita' Bocconi di Milano e presidente della Suerf, offre un'analisi lucida della voliera di Francoforte, la sede della BCE. Il suo libro, arricchito dalla lunga esperienza nel campo dell'economia finanziaria e dalla sua rubrica settimanale "Falchi e Colombe" sul Sole 24 Ore, rappresenta una risorsa comprendere il mondo della politica monetaria europea.

