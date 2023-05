Identita' digitale: Viola, wallet e' progetto straordinario, pronto in 2 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 26 mag - Lo European Digital Identity Wallet, il progetto europeo che dara' in futuro la possibilita' di avere un'identita' digitale uniforme per tutti i cittadini dei Paesi comunitari, "e' un progetto straordinario che riguarda tutti" e "mettera' idealmente fine ai documenti di carta, a deleghe e contro deleghe, e sara' un valido strumento contro truffe che sono legate all'uso improprio di documenti e contratti altrui", nel pieno rispetto della privacy e della tutela dei dati, "con un standard di sicurezza massimo". Lo ha detto Roberto Viola, direttore generale di Dg CNect (la direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie dell'Unione europea), intervistato durante la XVIII edizione del Festival dell'Economia di Trento, intitolata 'Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo', organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. Il wallet e' un portafoglio elettronico per la memorizzazione e la condivisione sicura di documenti e certificati in formato digitale. Conterra' documenti, pass, certificazioni (comprese le ricette mediche) e informazioni relative al cittadino, che potra' accedere via app (quindi via smartphone o device elettronici) e utilizzarli mantenendo il pieno controllo e scegliendo con chi e come condividera' i propri dati o documenti. "Il digital wallet non sostituira' le identita' digitali nazionali, ma le integrera' aggiungendo funzionalita', in modo sicuro, e sara' transfrontaliero per natura, ovvero varra' in tutta Europa e sara' rilasciato da entita' pubbliche o private riconosciute a livello comunitario", ha detto Viola. "Sara' operativo tra due anni circa. Il cittadino non sara' obbligato a usarlo, mentre la pubblica amministrazione sara' obbligata e incoraggiata ad accettarlo. Ci sara' un solo wallet, come e' una la carta di identita', e gli istituti privati, auspicabilmente si adegueranno per essere compatibili", ha detto.

