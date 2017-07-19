Hong Kong: Governo firma un accordo con la Borsa dell'oro di Shanghai
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 gen - Il capo dell'Esecutivo di Hong Kong, John Lee Ka-chiu, ha firmato lunedi' un accordo con la Borsa dell'oro di Shanghai per favorire gli scambi, mentre il metallo giallo ha superato per la prima volta la soglia dei 5.000 dollari l'oncia.
L'accordo e' stato concluso durante il Forum finanziario asiatico, tenutosi a Hong Kong alla presenza, tra gli altri, del presidente della Borsa dell'oro di Shanghai, Yu Wenjian, e del vicegovernatore della Banca popolare cinese, Zou Lan.
L'accordo prevede l'istituzione di 'un sistema transfrontaliero di compensazione delle transazioni per i metalli preziosi', ha sottolineato Lee.
Nel suo discorso, il leader di Hong Kong ha messo in chiaro la sua ambizione di costruire 'un mercato internazionale per il commercio dell'oro e un ecosistema per il commercio delle materie prime' nel suo territorio.
