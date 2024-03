Home Depot: accordo da 18,25 mld$ per acquisto di Srs Distribution

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 mar - Home Depot ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire Srs Distribution per 18,25 miliardi di dollari. Il colosso degli articoli per la casa si attende che l'operazione venga finalizzata entro l'anno fiscale che terminera' a fine gennaio. L'acquisizione verra' finanziata tramite liquidita' disponibile e ricordo al debito. Home Depot trae meta' del suo business dai professionisti, mentre l'altra meta' proviene dai clienti fai-da-te. Con questo accordo, l'azienda con sede ad Atlanta sta facendo un'ulteriore spinta per acquisire clienti che affrontano progetti piu' complessi e redditizi. Srs Distribution vende forniture a professionisti nel settore paesaggistico, piscine e coperture. L'azienda con sede a McKinney, in Texas, conta circa 11.000 dipendenti e 760 filiali in 47 stati.

