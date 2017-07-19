Gruppo Selex: +5,5% a 22,25 mld stima fatturato 2025, punta a 23,25 mld in 2026

Mdd supera 2,3 mld (+7%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 gen - Nel 2025, il Gruppo Selex ha registrato un fatturato stimato di 22,25 miliardi di euro, in crescita del 5,5% e punta ai 23,25 miliardi per il 2026. Il fatturato alla vendita della Marca del distributore (Mdd) ha superato i 2,3 miliardi, con una crescita del 7% rispetto all'anno precedente. La Mdd si conferma un asset strategico fondamentale per il Gruppo e per le sue 18 Imprese Socie, con punte che in alcuni territori raggiungono il 30% di quota. "La Marca del distributore non e' piu' una semplice alternativa di risparmio, ma una scelta consapevole fondata su qualita' e distintivita'", afferma in una nota Luca Vaccaro, Direttore Mdd di Gruppo Selex. "Il nostro obiettivo per il 2026 e' rispondere rapidamente ai nuovi stili di vita, accelerando il time-to-market delle innovazioni e ampliando segmenti a valore aggiunto come il funzionale e il salutistico". L'assortimento delle marche del distributore del Gruppo, che raggiungera' le 8.400 referenze entro fine 2026, evolvera' lungo quattro direttrici chiave: benessere e salute, alto di gamma e territorio, innovazione e servizio e sostenibilita'. "La Mdd e' un asset chiave per creare fedelta'," ha commentato Maniele Tasca, Direttore generale di Gruppo Selex. "Continueremo a investire per garantire un'offerta che unisca innovazione, convenienza e sostenibilita', proteggendo il potere d'acquisto delle famiglie senza compromessi sulla qualita'", ha concluso il top manager.

