Gruppo 24 ORE: con 24Ore Podcast lancia nuova casa digitale con produzione originale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - Tra le novita' che raccontano l'attualita' attraverso la chiave della narrazione, a fine febbraio, 'Figli Nostri' di Livia Zancaner e Maria Piera Ceci portera' gli ascoltatori negli istituti penali minorili italiani per capire chi sono davvero i giovani detenuti e per interrogarsi sulle responsabilita' e le mancanze collettive. A marzo Luca Benecchi raccontera' una storia di radici, speranze e delusioni ambientata a Cuba.

Le storie delle persone sono protagoniste anche di 'La gita' di Alessandro Casale, una serie in sei episodi al via il 5 febbraio sull'esodo giuliano-dalmata, raccontato attraverso la voce di una bambina, in occasione del Giorno del Ricordo.

Da segnalare anche due importanti titoli in arrivo: il primo sara' 'Trump picconatore globale' con Giuliano Noci, docente della School of Management del Politecnico di Milano e membro del Comitato per la definizione della strategia nazionale sull'intelligenza artificiale, assieme al vicedirettore de Il Sole 24 Ore Daniele Bellasio. A seguire arrivera' 'Gli umanoidi alla conquista del mondo', sempre con Giuliano Noci.

Due approfondimenti che costruiscono un racconto di come stanno cambiando gli equilibri globali, tra geopolitica e tecnologia.

Le produzioni di 24Ore Podcast si ampliano ad altre aree del Gruppo 24 ORE. A febbraio, in occasione della grande esposizione 'I Macchiaioli' organizzata da 24 ORE Cultura a Palazzo Reale di Milano, il racconto audio che si potra' ascoltare all'interno della Mostra per scoprire artisti e opere diventa anche una serie podcast distribuita sul sito e sulle piattaforme di ascolto, confermando la capacita' del Gruppo di connettere linguaggi e piattaforme.

Il 2026 segna anche l'incremento dei video podcast: oltre a 'Cripto' di Vito Lops che approda anche su IlSole24OreTV al canale 246 con la versione video, a febbraio sara' anche disponibile 'Crescere e' un'arte' di Nicoletta Carbone, giornalista e conduttrice di Radio 24 sui temi della salute, e Stefano Rossi, psicopedagogista tra i piu' noti in Italia nel campo dell'educazione emotiva di genitori e ragazzi. Un video podcast dedicato ai genitori di adolescenti, con riflessioni sui rapporti familiari e consigli pratici per tutti coloro che cercano l'equilibrio nella vita in famiglia.

Infine, dopo il grande successo della seconda stagione di Squali, il true crime finanziario di Andrea Franceschi dedicato allo scandalo Wirecard, arriva la versione in lingua inglese di un racconto coinvolgente come una spy story ed ambientato sulla scena internazionale.

Con la crescita del catalogo delle produzioni, crescono i numeri collegati agli ascolti su tutte le piattaforme e crescono le opportunita' commerciali collegate al mondo dei podcast. In questo contesto la nuova offerta Branded Podcast, pensata per sviluppare progetti audio su misura che garantiscono ai brand un racconto dall'ampia visibilita' grazie alla qualita' editoriale, creativita' e alla forza del network del Gruppo 24 ORE, si arricchisce con le offerte Digital Audio Tematiche di 24Ore Podcast: un'inventory di qualita' in ambito News, Finance e Sport in grado di offrire ai brand una modalita' di comunicazione efficace per raggiungere un pubblico attento e altamente profilato.

rmi

(RADIOCOR) 17-01-26 12:37:28 (0274) 5 NNNN