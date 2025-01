Grenke Italia: +30,2% a 400 mln fatturato 2024, capogruppo tedesca oltre 3 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Grenke Italia chiudera' il 2024 a 400 milioni di euro di fatturato in crescita del 30,2% rispetto allo scorso anno, confermandosi leader di mercato nel noleggio operativo strumentale di beni e servizi per le imprese. Mercato che in Italia vale oltre 1,3 miliardi di euro. La capogruppo tedesca Grenke ag, quotata in borsa a Francoforte, ha superato per la prima volta in assoluto i 3 miliardi di euro di nuovi contratti il 23 dicembre scorso. In una nota Aurelio Agnusdei, country manager di Grenke Italia, specifica che 'il dato di mercato italiano e' ancora piu' rilevante, se si considera che nello stesso periodo il leasing finanziario strumentale e' calato del -13,7% nel nostro Paese. Grenke si conferma leader di mercato con una quota del 27,7% a valore e del 46,5% in termini di contratti. Entrambe le quote di mercato sono in crescita rispetto al 2023 di oltre 3 punti percentuali'.

Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte si confermano i territori dove le piccole e medie imprese fanno piu' ricorso a questo strumento sempre piu' diffuso.

'Il noleggio operativo e' un facilitatore della digital transformation delle imprese, perche' consente loro di dotarsi delle tecnologie piu' aggiornate e performanti mantenendo un vantaggio competitivo sugli altri, senza dover fare investimenti immediati e consentendo la deducibilita' fiscale del costo affrontato - afferma Agnusdei - 'uno strumento che sta diventando sempre piu' popolare tra le piccole e medie imprese italiane, poiche' facilita il rinnovo tecnologico ed evita l'obsolescenza di tecnologie e attrezzature'.

