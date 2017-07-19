Granarolo: acquisisce 100% britannica West Horsley Dairy

Per consolidare presenza in Uk (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - Granarolo ha acquisito il 100% di West Horsley Dairy Limited, azienda britannica di distribuzione di prodotti lattiero-caseari e prodotti per la colazione. L'operazione ha l'obiettivo di consolidare la presenza di Granarolo nel Regno Unito, in particolare a Londra, raggiungendo clienti strategici. West Horsley Dairy Limited opera con 73 dipendenti, disponendo di una flotta di 43 veicoli refrigerati che si muovono in tutto il sud-est dell'Inghilterra raggiungendo circa 500 clienti, prevalentemente ristoranti, pub, hotel e nel 2024 ha registrato un fatturato di circa 16 milioni di sterline. In Inghilterra Granarolo e' presente con Granarolo Uk ed e' cresciuta nel febbraio 2018 grazie all'acquisizione del 100% del Gruppo Midland Food, distributore di prodotti alimentari freschi, ambient e surgelati nel Regno Unito. In UK Granarolo rappresenta oggi il 12,8% del diary italiano esportato. Per Granarolo le vendite all'estero nel 2025 rappresentano circa il 40% del totale e l'azienda si e' attestata tra i principali player nell'export di prodotti dairy italiani nel mondo, arrivando a rappresentare 9,1% del totale dairy italiano nel mondo. Nel piano strategico 2026-2029 l'internazionalizzazione ed in particolare Uk e Germania in Europa rappresentano paesi target. 'Il progetto e' quello di far crescere in modo significativo i volumi del totale dairy italiano in Uk, avendo come focus i mercati dell'horeca e del food service di Londra nel quale West Horsley ha consolidato la propria presenza', ha commentato in una nota Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo.

