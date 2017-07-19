Governo: Tajani, credibilita' internazionale Italia deriva da stabilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - "Se siamo sempre piu' credibili a livello internazionale e' perche' c'e' stabilita' di governo, perche' siamo l'unico Paese in Europa che puo' garantire questo". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani intervenendo ad Atreju.

La stabilita' del governo - ha aggiunto Tajani - "ci ha permesso di abbassare lo spread, ci ha permesso di aumentare l'occupazione, ci ha permesso di diminuire le tasse che sono una cosa diversa dall'aumento della pressione".

vmg

(RADIOCOR) 14-12-25 11:42:56 (0167)GOV 5 NNNN