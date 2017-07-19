Giappone: +0,3% su anno vendite al dettaglio luglio, sotto attese
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - Le vendite al dettaglio in Giappone a luglio hanno deluso le attese del mercato, mostrando una crescita inferiore alle attese.
Secondo i dati pubblicati oggi, le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,3% a luglio 2025 rispetto a luglio 2024, quando il mercato si aspettava un aumento molto piu' marcato, pari al +1,8%. Inoltre, le vendite del dettaglio della grande distribuzione sono aumentate dello 0,4% su base annua.
Red-Fla-
