            Notizie Radiocor

            Giappone: +0,3% su anno vendite al dettaglio luglio, sotto attese

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - Le vendite al dettaglio in Giappone a luglio hanno deluso le attese del mercato, mostrando una crescita inferiore alle attese.

            Secondo i dati pubblicati oggi, le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,3% a luglio 2025 rispetto a luglio 2024, quando il mercato si aspettava un aumento molto piu' marcato, pari al +1,8%. Inoltre, le vendite del dettaglio della grande distribuzione sono aumentate dello 0,4% su base annua.

