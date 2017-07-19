Germania: lancia nuovo fondo per sostenere investimenti in settori "del futuro"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Il Governo tedesco ha lanciato un nuovo fondo destinato ad innescare nuovi investimenti pubblici e privati per rafforzare i settori "orientati al futuro" e far uscire il Paese dalla stagnazione. Con questa operazione, il Governo del cancelliere Friedrich Merz attua una misura inclusa nel programma della coalizione formata a maggio con i Socialdemocratici. Secondo quanto indicato dal ministero dell'Economia, il Governo federale contribuira' a questo "Fondo per la Germania" con 30 miliardi di euro e alcune forme di garanzia, sperando di innescare 100 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi privati e pubblici. Il fondo e' destinato a imprese e startup per sostenere impianti di produzione di energia rinnovabile, l'estrazione di materie prime, il finanziamento dell'intelligenza artificiale e la difesa. Il fondo 'contribuisce a garantire la copertura dei rischi e a far si' che le idee migliori nascano e si sviluppino in Germania', ha affermato il ministro tedesco delle Finanze, Lars Klingbeil.

