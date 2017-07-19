Gaza: Al via missione 'Global Sumud Flotilla', da Barcellona con 300 attivisti

Salpate una ventina di imbarcazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Una ventina di imbarcazioni, con a bordo circa 300 attivisti, e' salpata dal porto di Barcellona in direzione della Striscia di Gaza. La missione, nota come 'Global Sumud Flotilla', cerchera' di rompere il blocco navale israeliano e creare un corridoio umanitario per portare aiuti ai palestinesi. A bordo, esponenti politici e personalita' internazionali, tra cui la giovane attivista svedese Greta Thunberg. E' quanto riporta l'agenzia spagnola Efe. Secondo i dati della polizia municipale, circa 5.000 persone si sono radunate oggi al Moll de la Fusta di Barcellona per salutare la 'flottiglia'.

