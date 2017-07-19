Gas: Bruxelles rettifica messaggio due commissari su rischio dipendenza da Usa, no timori

'Situazione non paragonabile al vincolo con Russia" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 2 feb - La Commissione Ue ha di fatto rettificato il messaggio lanciato da due suoi esponenti nei giorni scorsi di allarme per il rischio per la Ue di risultare dipendenti dalle importazioni di gas americano nel quadro dello sganciamento dalle importazioni dalla Russia. La portavoce responsabile dell'energia ha indicato, infatti, pur asserendo di non voler prendere posizione o commentare dichiarazioni di membri del collegio Ue, incalzata dai giornalisti, ha detto che 'le importazioni dagli Usa di gnl non possono essere comparate con la dipendenza rispetto alla Russia prima dell'invasione dell'Ucraina , che 'i dati attuali non indicano l'esistenza di preoccupazioni a tale riguardo' e che 'importare piu' energia dagli Usa e' parte della nostra strategica di uscire dalle importazioni dalla Russia'. Nei giorni scorsi, la numero 2 della Commissione Teresa Ribera e il commissario Dan Jorgensen avevano dato un messaggio opposto. Il caso mette in luce due aspetti: da un lato la presidente della Commissione non vuole fornire argomenti agli Usa relativamente all'accordo (di tipo politico e quindi abbastanza aleatorio nei risvolti concreti) per acquistare energia per 750 miliardi di dollari entro il 2028; dall'altro lato von der Leyen non vuole riconoscere apertamente che la politica di Trump attualmente non rende piu' gli Stati Uniti un partner prevedibile e affidabile. Tutto quanto viene indicato al briefing della Commissione con la stampa discende direttamente dalle scelte comunicative della presidenza della Commissione.

