Gam: il calo del mercato immobiliare cinese e il suo impatto - PAROLA AL MERCATO

Il rallentamento del mercato immobiliare cinese e' stato un fattore determinante nel frenare la crescita del Pil del Paese.

Tutto e' iniziato con il cambiamento fondamentale della politica di privatizzazione degli alloggi negli anni '90, che ha stimolato una massiccia attivita' edilizia. Dal lato della domanda, due potenti motori hanno preso il sopravvento: un'urbanizzazione senza precedenti, che ha attirato milioni di persone nelle citta', e un rapido aumento dei salari delle famiglie. Il boom dell'edilizia residenziale ha contribuito alla crescita del Pil. Il risultato di tutti questi fattori e' stato un mercato immobiliare forte che e' durato per piu' di 20 anni.

Alla fine degli anni 2010, sempre piu' acquirenti di case hanno iniziato a lamentarsi dell'accessibilita' economica e il governo ha iniziato a preoccuparsi di una bolla immobiliare. Di conseguenza, nel 2020 e nel 2021, alcune citta' cinesi hanno inasprito le restrizioni all'acquisto di case nel tentativo di raffreddare il mercato immobiliare.

Allo stesso tempo, il governo ha ordinato alle banche di inasprire i criteri di concessione dei prestiti agli sviluppatori altamente indebitati. La combinazione di queste misure ha portato a problemi di liquidita' per alcuni sviluppatori ad alto rischio, alcuni dei quali sono risultati inadempienti nei confronti dei propri debiti.

Tra il 2010 e il 2020, i prezzi degli immobili nelle 70 principali citta' cinesi sono aumentati di quasi il 60%. Dal 2021, i prezzi delle abitazioni sono in calo. Gli acquirenti di immobili sono diventati cauti riguardo alle prospettive dei prezzi degli immobili e sono meno propensi all'acquisto.

Nel 2025, i prezzi delle abitazioni continuano a diminuire su base annua (YoY).

Tra tutti gli operatori del settore immobiliare, i costruttori con un elevato indebitamento sono stati quelli piu' colpiti. Dopo anni di espansione aggressiva alimentata dal credito facile, si sono trovati in una posizione di estrema vulnerabilita' quando il sentiment del mercato e' cambiato e i finanziamenti sono diventati piu' difficili da ottenere. Questa tempesta perfetta di calo delle vendite e restrizione dei flussi di cassa ha costretto un numero significativo di queste aziende sovraesposti a non onorare i propri debiti ingenti, innescando una grave crisi di fiducia nell'intero settore.

Questi sviluppatori spesso avevano difficolta' a ottenere prestiti bancari, quindi hanno attinto in modo aggressivo al mercato obbligazionario, in particolare emettendo debiti denominati in dollari statunitensi con rendimenti fino al 10%. Gli obbligazionisti globali, attratti da questi rendimenti redditizi, hanno finito per subire perdite significative a causa delle insolvenze.

Non vediamo in questa situazione rischi elevati per i mutui ipotecari. La percentuale di crediti inesigibili relativi ai mutui ipotecari nel settore bancario cinese e' leggermente aumentata, ma rimane al di sotto dell'1% nelle principali banche cinesi.2,3 Riteniamo che il rischio di insolvenza sui mutui ipotecari sia contenuto. La sottoscrizione di mutui ipotecari in Cina e' stata relativamente conservativa.

Imparando dalle crisi finanziarie occidentali, i responsabili politici cinesi hanno adottato regole molto piu' severe in materia di acconti, che in genere richiedono il 30% o piu'.4 Sebbene la Cina abbia abbassato i rapporti minimi di acconto ipotecario nel maggio 2024, le autorita' locali mantengono la flessibilita' di fissare requisiti specifici per ogni citta', che spesso sono piu' elevati nelle grandi citta'. Ad esempio, Shanghai aveva precedentemente fissato il rapporto di acconto al 30% per l'acquisto della prima casa e al 40-50% per la seconda casa. Anche dopo l'entrata in vigore delle nuove norme, l'acconto minimo rimane al 20% per la prima casa e al 30-35% per la seconda casa.

Su questa base, il nostro team ritiene che gli immobili cinesi beneficino di un sostanziale margine di sicurezza rappresentato dal valore delle proprieta' immobiliari dei proprietari, che funge da cuscinetto contro il calo del valore degli immobili. In Cina non esistono mutui subprime e le famiglie cinesi non sono eccessivamente indebitate. Questi fattori forniscono in genere un cuscinetto sostanziale per i mutui in essere.

Sebbene la crisi immobiliare cinese abbia avuto un impatto significativo sugli sviluppatori e abbia scosso la fiducia, non ha portato al fallimento delle banche. In primo luogo, le pratiche di prestito conservative e i rigorosi requisiti di garanzia hanno assicurato che la maggior parte dei prestiti immobiliari fosse sostenuta da consistenti attivita' sottostanti, proteggendo le banche dal pieno impatto delle insolvenze. In secondo luogo, le banche hanno mantenuto ampie riserve per perdite su crediti, come richiesto dalle autorita' di regolamentazione, fornendo un'ulteriore protezione contro le insolvenze.

Investment Director Azioni growth Asia/Cina di Gam

