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            Fs: torna a Pasqua il Sicilia Express da Torino a Palermo e Siracusa

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - Sono disponibili da oggi, sabato 28 marzo, i biglietti del Sicilia Express. Il treno, realizzato grazie alla collaborazione tra Fs Treni Turistici Italiani (Gruppo Fs) e l'assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilita' della Regione Siciliana, colleghera' Torino alla Sicilia giovedi' 2 aprile, con ritorno previsto per martedi' 7 aprile.

            I titoli di viaggio potranno essere acquistati, spiega la nota, sul sito www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita Trenitalia, inclusi l'app Trenitalia, le biglietterie di stazione, i distributori self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.

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